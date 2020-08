Aanhouding ongeluk Renswoude

Op de warme zaterdagavond fietste de vrouw met een man over de Utrechtseweg in Renswoude. Rond 19.45 uur werden zij ingehaald door een blauwe scooter met twee jongens. Vermoedelijk heeft de jongen die achterop zat – de 17-jarige uit Woudenberg - hierbij de fiets van de 41-jarige vrouw uit Veenendaal aangeraakt. Dit heeft een val veroorzaakt waarbij het slachtoffer zwaar gewond is geraakt. Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en verkeert nog steeds in levensgevaar.

Getuigen

Het politieonderzoek gaat nog door. Er zijn getuigen die rondom het ongeluk in de buurt waren en het ongeluk vermoedelijk hebben gezien. De politie komt graag met hen in contact.

Neem contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt uw melding ook anoniem doen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.