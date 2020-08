Beelden gezocht na inrijden op agenten Wormerveer

Eerder op de avond ontstond na een aanrijding op Ambachtslaan in Assendelft tussen twee personenauto’s een verkeersconflict. Eén van de partijen reed na het ongeval door, waarna de andere bestuurder de achtervolging inzette. Bij het station van Wormerveer kwam het tot een confrontatie tussen de twee bestuurders. Na de komst van de politie stapte één van de bestuurders in zijn auto, bedreigde de andere weggebruiker, gaf gas en reed in de richting van de agenten. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand op rijbaan. De verdachte werd daarop aangehouden en zit vast op verdenking van poging doodslag/poging zware mishandeling.



De recherche onderzoekt deze zaak en is op zoek naar camerabeelden. Was u dinsdagavond 4 augustus getuige en heeft u dit incident gefilmd? Of heeft u een camera met zicht op deze locatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.



2020163969