Getuigen gezocht van beroving

De jongen liep op straat toen er twee Vespa’s met daarop drie personen voorbij reden, zich omkeerden en vervolgens de jongen een harde klap gaven en hem beroofden van zijn spullen. Daarna reden zij in de richting van IJdoorn, het park in.



De politie is op zoek naar getuigen die dinsdagavond rond 22:15 uur iets hebben gezien op of in de omgeving van de Hoogerslaan. Heeft u de drie verdachten op de scooters gezien? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



2020170126