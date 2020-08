Vijf aanhoudingen in onderzoek dodelijk schietincident De Oeverlanden

De recherche ontvangt nog steeds graag informatie over deze zaak. Denkt u het onderzoeksteam verder te kunnen helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het Team Nationale Inlichtingen op 06-45 57 91 57 en via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt uw informatie ook digitaal met de politie delen door gebruik te maken van onderstaand tipformulier.