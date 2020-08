Aanhoudingen na opendraaien brandkranen

Bewoners deden vanaf twintig locaties meldingen van wateroverlast in woningen door opengedraaide brandkranen. De brandweer sloot onder andere de stroom af in een woning aan de Beijersstraat om kortsluiting - en daarmee brandgevaar - te voorkomen. Toen agenten naar een melding reden aan de Lau Mazirellaan zagen zij dat twee jongeren met gereedschap probeerden een brandkraan te openen. Bij het zien van de politie gingen ze er samen vandoor op een bromfiets. Na een korte achtervolging hielden agenten de twee doorweekte verdachten aan voor de vernieling.



Aangifte

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft aangifte gedaan van de vernielingen en de politie stelt onderzoek in. De twee verdachten worden gehoord en de gemaakte kosten zullen meegenomen worden in het proces-verbaal wat tegen de twee wordt opgemaakt. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



De monteurs van Dunea waren dinsdagavond uren bezig met werkzaamheden aan de brandkranen.



Iets gezien?

Hebt u in uw straat ook last gehad van opengedraaide brandkranen en zag u wie dat deed? Of hebt u camerabeelden waarop verdachten te zien zijn? Bel ons dan via 0900-8844. Anoniem melden mag ook via 0800-7000. Of stuur uw camerabeelden door via deze link https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=a64ac018-6274-4d1a-98f9-a49b442cbacb .



Gevolgen opendraaien brandkranen

De gevolgen van het opendraaien van brandkranen zijn groot en divers. Het veroorzaakt wateroverlast voor bewoners. Overtollig water stroomt woningen in, wat kortsluiting en brandgevaar veroorzaakt. Daarnaast veroorzaakt wateroverlast schade aan de straat, die daardoor deels verzakt. Nog kwalijker is dat er tijdens deze droge periode veel kostbaar drinkwater wordt verspild. Daardoor kan de waterdruk wegvallen, waardoor er problemen met de kwaliteit van het water kunnen ontstaan. Het is begrijpelijk dat mensen het leuk vinden als het water meters de lucht in spuit, maar zo’n grapje levert een hoop werk op voor de hulpdiensten en het drinkwaterbedrijf. Daarom doet Dunea aangifte. Dunea heeft extra sloten op de kranen geplaatst.