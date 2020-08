Bestuurder valt in slaap en rijdt terras op

Naast de twee gewonden, vlogen er door de aanrijding wat tafels en stoelen door de lucht en raakte er een scootmobiel beschadigd. De politie sprak met een aantal getuigen en bekeek camerabeelden van het ongeval. Daaruit bleek dat de auto niet met volle snelheid reed. Verder wezen tests uit dat de verdachte geen drugs of alcohol op had. Ook sprak de politie met de 31-jarige verdachte over het incident. Uit het onderzoek blijkt nu dat de bestuurder in slaap viel, vermoedelijk door de warmte en een dag werken. Er was dan ook geen opzet in het spel, maar het ongeval had veel meer gevolgen kunnen hebben voor de omstanders.



Tegen de verdachte wordt wel een proces-verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van een ongeval. Ook wordt de schade die hij bij het ongeval veroorzaakt heeft in het proces-verbaal opgenomen.