Politie onderzoekt schietincident aan Emelissedijk

Getuigen hadden om ongeveer 18.15 uur enkele schoten gehoord in- of vanuit een portiek. Nadat agenten een onderzoek hadden ingesteld bleek er daadwerkelijk te zijn geschoten, maar van een gewonde was vooralsnog geen sprake. Een dame, die bij de portiek was, zakte echter wel in elkaar en moest door ambulancepersoneel worden onderzocht. Zij is later naar een ziekenhuis vervoerd.