Waarschuwingsschoten bij aanhouding

Hoewel een auto is in beslaggenomen en arrestanten zijn gemaakt, is de politie toch op zoek naar getuigen van het incident, of van het vluchten van de verdachten. Heeft u iets gezien bij de flat of in de buurt van de Heindijk? Heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of via ‘M‘ 0800-7000.