Aangehouden voor brandstichting

Er ontstond brand in een woning aan de Van Rooijlaan. De hulpdiensten traden op en na het blussen van de brand stelt de politie, samen met de brandweer, een onderzoek in naar brandstichting. De oorzaak van de brand is onderdeel van het onderzoek. Er zijn vermoedens dat de brand gesticht is en daarvoor is de bewoner aangehouden. Hij zit vast voor nader onderzoek.