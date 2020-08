Bestuurder verlaat plaats ongeval

De politie ontving tegen 23u een melding dat een bestuurder in een busje op de Lage Mierdseweg (N269) tegen een lantaarnpaal was gereden. De bestuurder was doorgereden. Agenten stelden een buurtonderzoek in en vond in de Hoogeindsestraat een lege bus met schade aan de voorzijde. Een politiehond vatte een spoor op en even later werd de verdachte op de Lage Mierdseweg aangetroffen. Hij zit vast voor nader onderzoek.