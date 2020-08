Mishandelaar meldt zich bij de politie

Het slachtoffer zag op de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom een vrouw midden op de weg staan. Het regende heel hard op dat moment en het slachtoffer liep in de richting van de vrouw. Hij zag toen dat zij in een auto stapte. De auto waar de onbekende vrouw in stapte reed vervolgens met hoge snelheid weg en ontweek ternauwernood het latere slachtoffer van de mishandeling. De auto stopte, de bestuurder stapte uit en begon zich meteen op zeer agressieve toon uit te laten tegen de 32-jarige man. Op een gegeven moment sloeg hij het slachtoffer zelfs en bedreigde hij hem met de dood.

Daarna reed hij weg. De politie werd gebeld. Een getuige had het kenteken van de auto genoteerd en op die manier konden agenten erachter komen wie de eigenaar van de auto was. Ze zijn naar hem op zoek gegaan en hebben overleg gevoerd met de Officier van Justitie. Die besliste dat de 21-jarige automobilist kon worden aangehouden. Hij meldde zich later zelf op het bureau. De man is ingesloten in een politiecellencomplex en zal woensdag verder gehoord worden.

Het 32-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan en er zullen getuigen worden gehoord door de politie.