Herkenning gevraagd 3 jonge daders overval cafetaria Floraanlaan-West

Overval

De 3 jongens lopen rond 21.40 uur het cafetaria binnen. Er zijn dan enkele medewerkers aanwezig. Een van de daders bedreigde de medewerkers met een mes en de daders probeerden de kassa te openen. Toen dat niet lukte, vertrokken zij met de gsm van een van de medewerkers. De drie daders vluchtten te voet weg in de richting van de nabijgelegen Resedastraat. Niemand liep verwondingen op.

Grote impact

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers. Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan.

Signalement

Het gaat om drie licht getinte jongens, in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud. Zij droegen bivakmutsen en/of gezichtsbedekking en hoodies.

Op de getoonde infographic zijn afbeeldingen van de drie daders te zien.

Onderzoek

Wij onderzoeken deze overval grondig. Door het bekijken van beschikbare camerabeelden en het opnemen van verklaringen van getuigen kregen we een beter beeld van de toedracht. Maar over de identiteit van de daders tasten we helaas nog in het duister. Daarom tonen we foto’s van de daders. Wij getuigen zoeken getuigen die hen herkennen en ons kunnen helpen deze daders in te rekenen.

Getuigen gezocht

Wij zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over de daders en de overval.

Misschien heb jij de jongens gezien toen zij voor of na de overval in de omgeving liepen van de Floralaan-West in Eindhoven. Of wellicht ken je mensen die hem hebben gezien.

Of woon je in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de overval vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Elk aanknopingspunt kan helpen!



Bel ons via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Of gebruik onderstaand tipformulier.