Verdachte vlucht Maas in na vechtpartij

Rond 22.45 uur kreeg de politie een melding van een grote vechtpartij aan de Medaillon. Ter plaatse bleek dat vermoedelijk twee groepen ruzie hebben gekregen en er over en weer is geslagen. Hierbij raakte een 17-jarige jongen en 48-jarige man uit Venlo gewond. Beide personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.



Een 19-jarige man uit Venlo werd ter plekke als verdachte aangehouden. Een andere persoon vluchtte weg in de richting van de Maas. Daar zwom hij het water in. Na een tijdje werd gezien dat hij verderop weer naar de kant zwom en vermoedelijk via de bosjes is weten te ontkomen. De man is niet meer aangetroffen.



De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de verdachten van de vechtpartij. Vermoedelijk zijn dit er meer dan de 19-jarige man en de verdachte die is weten te ontkomen. Mensen met informatie worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 09008844.

2020127727