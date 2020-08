Man aangehouden voor steekincident

Dinsdagmiddag kreeg de politie een melding van een vechtpartij op de Evenaar. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan die was neergestoken. Hij vertelde dat de dader met zijn auto was weggereden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte heeft zich woensdagochtend 12 augustus gemeld bij het politiebureau in Hardenberg (Overijssel) waar hij is aangehouden. De auto waarin hij was weggereden, is inbeslaggenomen voor onderzoek.