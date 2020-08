Getuigen gezocht eenzijdig ongeluk met scooter in Hilversum

Rond 22:15 uur reed de man op zijn scooter op het fietspad langs de Vreelandseweg in de richting van Kortenhoef. Door nog onbekende oorzaak reed hij tegen een betonnen muur van de geluidswal aan. Een getuige is op de plaats van het ongeluk begonnen met reanimeren. Daarna kwam een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer bezweek even later in een ambulance aan zijn verwondingen.

Tips?

De afdeling Opsporing Team Verkeer (OTV) is samen met de Verkeersongevallen Analyse (VOA) bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Hierbij kunnen tips van getuigen helpen. Heeft u het ongeluk zien gebeuren? Of heeft u andere bruikbare informatie? Bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Geen dan uw tip door via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.