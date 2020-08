Getuigen gezocht van ernstige mishandeling op strand Blaricum

Rond 16:00 uur lag het 15-jarige slachtoffer op het strand te slapen toen een vermoedelijk 16- of 17-jarige jongen aan kwam lopen. Volgens getuigen zou hij het slachtoffer uit het niets tegen zijn hoofd hebben geschopt. Het slachtoffer is toen even buiten bewustzijn geweest en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk. De politie heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden, maar heeft wel een vermoeden wie het is.

Foto’s of fimpjes?

Gezien de ernst van de zaak neemt de politie de zaak hoog op. Hierbij kunnen we de hulp van meer getuigen gebruiken. Heeft u de mishandeling gezien? We zijn vooral op zoek naar mensen die foto’s of filmpjes hebben van het incident waarop de dader te zien is. Ook mensen die meer weten over de verdachte worden opgeroepen zich bij ons te melden. Dat kan via onderstaand tipformulier. Of bel 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Geen dan uw tip door via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.