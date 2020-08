Aanhoudingen na diefstal van tas

De Amsterdammer vergat zijn rugtas mee te nemen uit een bus bij Haarlem Centraal. Bij de doorzoeking van de bus was de tas verdwenen. Door middel van een telefoon in de tas kon de tas getraceerd worden, net als de twee verdachten die vermoedelijk de tas hadden meegenomen. Deze verdachten zijn aangehouden door de politie.

De politie is op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van de beroving rond 21 uur? Of heeft u andere informatie over deze diefstal? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020170868