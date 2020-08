Aanhoudingen na ongeregeldheden

De politie surveilleert al een aantal dagen continue in deze omgeving vanwege overlast van groepen jongeren op straat.



Vanaf circa 21.00 uur veroorzaakte een groep van tientallen jongeren op de Parallelweg overlast door het gooien van vuurwerk, stenen en eieren richting omstanders en voorbijgaand verkeer. Hierop sloot de politie toegangswegen af. Jongeren draaiden op meerdere plekken brandkranen open. Hierop begaf de politie zich steeds tussen de jongeren in om zo op te kunnen treden bij strafbare feiten, contact te leggen en de groep te ontbinden.



Omdat de sfeer grimmig bleef voerde de Mobiele Eenheid (ME) rond 22.30 uur op de Parallelweg meerdere charges uit. Daarbij werden leden van de ME bekogeld met onder andere stenen en andere voorwerpen.



De groep jongeren verplaatste zich vervolgens door de wijk en daarbij werd op verschillende plekken brand gesticht. Op de Hoefkade brandde een stapel pallets op straat af. En later in de nacht, rond 2:30 uur woedde een brand op de kruising Vaillantlaan/Hoefkade. Toen agenten daar een veilige werkruimte wilden creëren voor de brandweer werden zij belaagd door tientallen jongeren. Na een korte inzet van de Mobiele Eenheid kon de brandweer deze brand blussen.



Daarna verzamelde de groep jongeren zich op het Palletplein, waarbij een deel van de groep jongeren gezicht bedekking droeg. De groep bekogelde hier agenten met stenen.



Meerdere agenten hebben na de ongeregeldheden last van oorsuizen, omdat er zwaar vuurwerk afging vlakbij hen. Ook raakten door de ongeregeldheden drie politievoertuigen beschadigd. Bij één surveillancevoertuig sneuvelde de achterruit door stenen.



Schade

Op dit moment is bekend dat door de ongeregeldheden meerdere voertuigen in de omgeving beschadigd raakten. En één voertuig werd vernield door de groep. De politie verwacht dat er aangiftes volgen. Aangifte kan online via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of maak een afspraak voor het doen van aangifte via 0900-8844.



Aanhoudingen

Agenten hielden drie verdachten aan voor samenscholing (APV) en één verdachte voor openlijke geweldpleging. Tegen de vier verdachten wordt een proces-verbaal opgemaakt.



Iets gezien of camerabeelden?

Hebt u camerabeelden waarop de ongeregeldheden te zien zijn? Deel die dan met ons via deze link of neem contact op met 0900-8844.