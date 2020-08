Kamikazepiloot klemgereden op de A7 bij Groningen

Nadat de bestuurder uiteindelijk onder controle was gebracht werd hij aangehouden en even later door een ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ook een bloedmonster genomen omdat de man uit Hoogezand vermoedelijk onder invloed van drank en/of verdovende middelen was. Na de controle in het ziekenhuis is hij op het politiebureau gehoord en weer op vrije voeten gesteld. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed, verkeersgevaarlijk rijgedrag en het plegen van verzet tegen een politieambtenaar.

Op de auto van de verdachte zijn laksporen van een andere auto aangetroffen en even later meldde zich bij de politie de bestuurder van een auto die door de verdachte was aangereden. Omdat de bestuurder inderdaad een andere auto had aangereden en daarbij schade heeft veroorzaakt wordt ook het verlaten van een plaats ongeval ten laste gelegd.