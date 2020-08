Flinke boete voor te veel schadelijke uitlaatgassen van Bulgaarse vrachtwagen

Bij een test met eigen analyse-apparaat bleek dat er drie storingen in het uitlaatgas nabehandelingssysteem zaten. Om die storingen nader te onderzoeken werd de trekker met oplegger naar een werkplaats in Zwolle gebracht. Daar werden na metingen met diagnostische apparatuur dezelfde storingen zichtbaar. Eén daarvan werd veroorzaakt door een stekker die niet was aangesloten, waardoor het hele systeem niet kon werken en dus te veel schadelijke stikstofoxiden werden verspreid. De chauffeur wist van niets. Wel verklaarde hij dat hij sinds vier weken met de combinatie reed en nog niet AdBlue had bijgetankt. Dat was volgens hem ook niet nodig, want de meter gaf steeds aan dat de tank vol was. Hij wist niet dat er storingen waren. De auto wordt in Bulgarije onderhouden. Naast de chauffeur werd ook de Nederlandse eigenaar van het Bulgaarse bedrijf als verdachte gehoord. De standaard boeten voor de chauffeur bedraagt 500 euro en voor het bedrijf 7500 euro.

De vrachtwagen moet eerst gerepareerd worden voordat hij verder mag rijden. Hij is op een dieplader geladen en naar een garage gebracht.