Man bedreigt, beledigt, mishandelt en bespuugt politieagenten

Donderdag 13 augustus omstreeks 18.44 uur kwam er een melding bij de meldkamer binnen over een man die mensen zou lastig vallen, uitschelden en spullen zou vernielen. De man zou staan aan de Prinses Beatrixstraat ter hoogte van het UWV-kantoor. Een gealarmeerde motoragent arriveerde als eerste bij de parkeerplaats aan de Prinses Beatrixstraat. Hij zag in eerste instantie niemand die aan het opgegeven signalement van de veroorzaker van de overlast voldeed. Opeens kwam er een man uit de struiken met een groot broodmes in zijn hand. De man rende op de motoragent af en schreeuwde dreigende taal. De motoragent heeft daarop meerdere politieagenten gewaarschuwd om de man te kunnen aanhouden. Die waren snel ter plaatse. De man was echter niet voor rede vatbaar. Hij bleef schreeuwen en dreigen.

De politieagenten herkenden de man als een 56-jarige inwoner van Enschede. De man is vaker betrokken geweest bij diverse incidenten. Uiteindelijk gooide de Enschedeër het mes van zich af en rende er vandoor. Dit werd hem belet door de agenten. Het was onduidelijk of de man nog meer wapens bij zich had. Bij zijn aanhouding werd daarom pepperspray gebruikt. Uiteindelijk deed de man wat van hem gevraagd werd, ging op zijn knieën zitten en werd geboeid. Tijdens het overbrengen, in de politieauto, naar het cellencomplex in Borne werd de man weer zo agressief dat hij een agente trapte en de inzittende politiemedewerkers bespuugde. Hij riep hierbij: ”Corona, corona”. De man is opgesloten. Tegen hem wordt, door de politieagenten, aangifte gedaan van belediging, bedreiging en zware mishandeling.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.