Politie zoekt getuigen beroving

Omstreeks 02.15 uur reed een 21-jarige man uit Oostzaan op een scooter over de Kerkstraat in de richting Oostzaan. Vanuit tegengestelde richting kwam een scooter met daarop twee jongens. Zij reden aanvankelijk in de richting Poelenburg, maar keerden en kwamen achter het slachtoffer aan. Nadat het slachtoffer klem was gereden, moest hij zijn kostbaarheden afgeven. Hierbij werd hij door de overvallers bedreigd met wapens.



Na de overval, waarbij diverse goederen buit werden gemaakt, gingen de daders er op de scooter weer vandoor.



2020172196