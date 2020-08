Politie zoekt getuigen van poging straatroof

Omstreeks 22.25 uur stond een 38-jarige man uit Alkmaar ter hoogte van Specsavers in winkelcentrum de Mare toen er een man op hem af kwam lopen. Deze man eiste zijn kostbaarheden. Toen het slachtoffer daar niet op in ging, vertrok de man om even later weer terug te komen. De dader bleek toen een wapen bij zich te hebben waarmee hij het slachtoffer bedreigde. Toen het slachtoffer wederom geen kostbaarheden af wilde geven verdween de overvaller in de richting van Albert Heijn.



De overvaller is een blanke man van ongeveer 20 jaar oud, een normaal postuur en een lengte van ongeveer 1,70 meter. Hij liep in een donkere broek en een licht shirt met lange mouwen.



2020172163