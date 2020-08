Opnieuw aanhoudingen na ongeregeldheden

Vroeg in de avond liepen buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten samen door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en de jeugd op straat. De sfeer was goed tot het moment dat tientallen jongeren zich rond 23:00 uur verzamelden en agenten bekogelen met eieren, stenen en zwaar vuurwerk. Ook werd er een vuilcontainer in de brand gestoken. Rond 2:30 uur bekogelde een grote groep jongeren agenten met stenen vanaf de daken. Ook hierbij werden aanhoudingen verricht.



Noodbevel

Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde gaf burgemeester Jan van Zanen rond middernacht een noodbevel af. Het noodbevel was van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan.



Aanhoudingen

De Mobiele Eenheid (ME) ging de wijk in om de openbare orde te herstellen. Hierbij werden er gedurende de nacht meer dan 20 verdachten aangehouden voor opruiing, belediging, openlijke geweldpleging en het negeren van het noodbevel. Ook hielden agenten een verdachte aan die een agent mishandelde.



Filmpje aanhouding bestuurder witte personenauto

Op social media circuleert een filmpje van een aanhouding van een bestuurder van een witte personenauto door een motoragent. De motoragent gebruikte hierbij zijn wapenstok. De verdachte maakte diverse verkeersovertredingen en werkte niet mee aan zijn aanhouding.



Vernielingen politievoertuigen

Een surveillancevoertuig reed over de Koningsstraat naar een melding toen plotseling iemand een verkeersbord door de autoruit gooide. Later op de avond sneuvelde een autoruit van de politiekraan, die in de omgeving reed. De politie onderzoekt de vernielingen.



Schade

Op dit moment is niet bekend of er door de ongeregeldheden verdere schade is ontstaan. Hebt u schade? Doe dan aangifte online via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of maak een afspraak via 0900-8844.



Iets gezien of camerabeelden?

Hebt u camerabeelden waarop de ongeregeldheden te zien zijn? Deel die dan met ons via deze link of neem contact op met 0900-8844.



Geweldstoepassing

