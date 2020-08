Politie zoekt dader van steekincident in het Leidse Hout

Het slachtoffer liep samen met haar vrienden toen er ineens een man uit de bosjes kwam en haar aanviel. Ze werd vermoedelijk meerdere malen gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd door de ambulance. Agenten hebben het park afgezet en samen met de helikopter en honden het gebied doorzocht. Ook hebben rechercheurs naar sporen gezocht. Helaas is de verdachte nog niet gevonden.

Het signalement van de verdachte is:

Blanke man

20-30 jaar oud

Wit T-shirt

Zwarte rugtas

Kort, stekeltjes haar

Had een jasje bij zich

Heeft u iets gezien of gehoord?

De politie is op zoek naar getuigen. Was u afgelopen nacht in de omgeving van het Leidse Hout? Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u iemand gezien die aan het signalement van de verdachte voldeed? De recherche komt graag met u in contact! Bel 0900 8844 voor de politie of 0800 700 voor Meld Misdaad Anoniem.