Aanhouding na diefstal auto

Op 6 augustus werden er bij een woninginbraak in Ridderkerk onder andere twee auto’s gestolen. Eén van de twee auto’s werd eerder al teruggevonden in Loon op Zand, deze kon zonder schade weer terug naar de rechtmatige eigenaar. De andere auto is met behulp van GPS-apparatuur getraceerd in de omgeving van Barneveld. Agenten die naar de aangegeven locatie kwamen troffen daar inderdaad de gestolen auto met een 46-jarige bestuurder, zonder vaste woon of verblijf plaats. De man werd aangehouden, hij wordt verdacht van diefstal dan wel heling en mag zich binnenkort verantwoorden bij de Rechter-Commissaris