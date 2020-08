Nieuwe collega’s beëdigd in de Laurenskerk

De 15 aspiranten hebben voor hun start bij de politie de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid / Politie (HTV-P) met succes afgerond en stromen na het positief doorlopen van de selectieprocedure in het tweede jaar van de politieopleiding in. Om met de bijbehorende bevoegdheden de straat op te kunnen, werden ze in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s beëdigd door politiechef Fred Westerbeke. “Jullie zorgen voor de broodnodige versterking van onze eenheid en jullie komst is hard nodig. Ik ben er trots op dat jullie voor dit mooie vak hebben gekozen en wens jullie veel succes”, aldus Westerbeke.

De aspirant hoofdagenten makten deel uit van de nieuwe instroom van agenten, politie- en recherchekundigen. Ze doen ervaring op tijdens hun opleiding op de politieacademie en passen dit toe in de praktijk.