Politie houdt jongeren aan na diefstal telefoon

Stockfoto politie



Rond 21.00 uur was een 14-jarig meisje uit Heerjansdam met leeftijdsgenoten in Park Buitenoord aan het chillen toen één van jongeren op het meisje afliep en het leuk vond om haar telefoon bij haar weg te pakken. Het meisje kreeg ondanks herhaald vragen haar smartphone niet terug. Dat kón de jongen ook niet doen, want op een gegeven moment zei hij doodleuk dat hij de weggenomen telefoon kwijt was geraakt. Ook geen van de andere jongeren kon of wilde het meisje haar telefoon teruggeven.



Aangehouden

De diefstal werd aan de politie gemeld die er meteen werk van maakte en de grappenmaker werd thuis aangehouden. Gaandeweg het onderzoek werd ook duidelijk dat een andere jongen de gestolen mobiel zou hebben. Ook hij werd aangehouden. De jongens zitten vast. De telefoon, met een nieuwwaarde van vele honderden euro’s, is overigens nog niet gevonden.