Update onderzoek dood Robby Klomp

In de maand augustus hield de politie vervolgens nog twee verdachten aan. Dat betrof een 27-jarige en een 28-jarige verdachte. Beiden zijn woonachtig in Spijkenisse. Deze twee verdachten zijn respectievelijk donderdag 13 en vrijdag 14 augustus weer in vrijheid gesteld, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.



Joyce Thani, teamleider van het grootschalige opsporingsonderzoek

“De Rozenburger Robby Klomp (44) werd maandagavond 23 december neergestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse toen hij een vriend te hulp schoot. Hij overleefde het niet. Er werd onder leiding van het Openbaar Ministerie direct een groot onderzoek gestart, dat sindsdien niet stil heeft gestaan. De inspanningen leidden in zeven maanden tot vier aanhoudingen in juli en augustus. Het publiek heeft daarbij massaal meegedacht en we hebben veel tips uit de buurt verkregen. Ik wil al die tipgevers bedanken voor hun betrokkenheid bij dit omvangrijke onderzoek.”