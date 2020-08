Getuigen gezocht van schietincident Berkel-Enschot

Rond 21:50 uur op 13 augustus ontving de politie een melding dat er op een woning aan de Klaproosstraat in Berkel-Enschot zou zijn geschoten. Het gaat mogelijk om twee daders. De twee zaten op één scooter en zijn gevlucht via de Guldenroede in de richting van de Korenbloemstraat. De politie trof ter plaatse in de voorruit van de woning inslagen aan. Op het moment dat werd geschoten, was een persoon in de woning aanwezig. De recherche doet onderzoek naar het incident. Er wordt onder ander een buurtonderzoek uitgevoerd en camerabeelden worden bekeken. Ook de forensische opsporing hield een onderzoek in en rondom de woning. Uit dat onderzoek is gebleken dat er niet met een vuurwapen is geschoten. Er wordt onderzocht waarmee de inslagen zijn veroorzaakt.