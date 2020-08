Ongeval met ernstig letsel

De bestuurster wilde vermoedelijk vanaf de Boulevard-Noord de Markiezaatsweg opgaan en mogelijk zag zij de vrachtwagen over het hoofd waarna de vrachtwagen het portier raakte. De personenauto kwam aan de overkant van de weg in de sloot terecht. De bestuurster is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee kinderen in een kinderzitje op de achterbank bleven ongedeerd. De politie is bezig met een (technisch) onderzoek.

Slachtofferzorg

De direct betrokkenen krijgen slachtofferzorg. Omstanders die het ongeval gezien hebben en daar last van hebben kunnen ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.