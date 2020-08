Verdachten aangehouden voor vernieling en bedreiging

Deze auto werd een uur later door collega’s aangetroffen aan het Zuidoosterfront in ’s-Hertogenbosch. Omdat in de melding sprake was van een vuurwapen werd door collega’s een deel van de wijk afgezet en kogelvrije vesten aangetrokken. Vervolgens ging men op zoek naar de woning van de verdachte. Uiteindelijk hoefde er geen instap gedaan te worden in de woning van de 25-jarige verdachte. Na telefonisch contact meldde hij zichzelf op het politiebureau in zijn woonplaats. Daar is hij aangehouden. Enige tijd later werd in de omgeving van de woning de 19-jarige vrouw uit Tilburg aangehouden.