Getuigen gezocht van gewapende overval

Heeft u mogelijk gezien wat er zich heeft afgespeeld op Kemperveldweg of heeft u in de omgeving camerabeelden gemaakt? Of mogelijk de gezochte auto zien rijden? Dan komen we graag met u in contact. Deel uw informatie via 0900 – 88 44 of het onderstaande digitale tipformulier. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem onder telefoonnummer 0800-7000.