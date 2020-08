Politie zoekt verdachte van oplichting

Hij wordt verdacht van het meenemen van een motor na een proefrit, en de motor is daarna niet meer teruggebracht naar de zaak.



Het onderzoek naar de verdachte loopt, en de verdachte staat gesignaleerd. Dat wil zeggen dat hij bij aantreffen door de politie wordt aangehouden. Anders dan enkele berichten online suggereren is er wel degelijk een onderzoek lopende, en hopen we de verdachte snel te kunnen aanhouden. Op dit moment is niet bekend waar de verdachte verblijft.



Weet u waar de man is of heeft u meer informatie, geef dit dan door aan de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via tel. 0800-7000.

2020127621