Bewoner overvallen

Rond 12.00 uur was de bewoner door twee onbekende mannen overvallen. Het tweetal drong de woning binnen waarbij het slachtoffer klappen heeft gekregen. Hij wist aan zijn belagers te ontkomen en te vluchten. Het tweetal is daarop weggereden in een auto. De bewoner raakte licht gewond en heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden en forensische opsporing heeft in de woning een onderzoek ingesteld. Er is nog niemand aangehouden.