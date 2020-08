Verdachte van uitlokking tot moord aangehouden in Amsterdam

FASTNL is aangesloten bij het European Network Fugitive Active Search Team (ENFAST). ENFAST is een samenwerkingsverband van 28 Europese lidstaten en een aantal partner landen en organisaties buiten de Europese unie. De meeste landen hebben een eigen FAST. Via dit netwerk kan FASTNL,, dat onderdeel is van de Nationale Recherche, snel schakelen wanneer een veroordeelde zich in het buitenland bevindt, maar ook andere landen kunnen aanhoudingsverzoeken doen aan Nederland.