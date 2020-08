Getuigen gezocht voor beschieting shishalounge in Uden

Na het bekijken van camerabeelden bleek dat in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen richting het pand liepen.

Een man liep tot voor de shishalounge, om vervolgens weer door te lopen. Even later kwam hij terug en begon hij te rennen. Tijdens het rennen schoot hij meerdere malen met een handvuurwapen in de richting van de shishalounge. Vervolgens is te zien dat de twee mannen samen wegrenden.