Politie zoekt getuigen en camerabeelden na zware mishandeling in Nijmeegse binnenstad

De politie vraagt mensen die op vrijdagavond 14 augustus tussen 23:30 en 00:00 iets hebben gehoord of gezien om zich te melden. Ook gemaakte beelden met de mobiele telefoon of door bewakingscamera's of videodeurbellen kunnen het onderzoek helpen. Melden kan via de gratis tiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Alle informatie kan bruikbaar zijn voor het onderzoek.

2020384268 ^SV