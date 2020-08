Getuigenoproep steekincident Breskensweg

In een pand op de Breskensweg was een besloten feest. Op het parkeerterrein ontstond een vechtpartij. Tussen 2 uur en 2.15 uur is een man gestoken. Omstanders hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar hij is niet lang na het incident overleden.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Er waren veel omstanders en meerdere mensen hebben gefilmd. De politie ontvangt graag deze beelden. Ook als u andere informatie heeft over wat er die nacht is gebeurd, komen wij graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt.