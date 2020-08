Politie zoekt getuigen gewapende overval Delft

Rond 17.30 uur kwam de melding binnen dat er een overval zou zijn geweest op een supermarkt. Op het moment dat agenten aankwamen bij de winkel waren de twee daders er al vandoor. Toen de overvallers de winkel binnenkwamen, sprong een van de twee direct over de toonbank heen. De ander bedreigde de medewerker met een mes. Zij deden een greep uit de kassa en haalden pakjes sigaretten uit de schappen. Vervolgens zijn de twee weggevlucht.



Signalement

Het gaat vermoedelijk om twee nog jonge daders. Hun leeftijd wordt rond de 16 jaar geschat. Beiden hadden een licht getinte huidskleur en hadden allebei een zwart mondkapje op. De ene droeg een wit T-shirt en had een lange, donkere broek aan. De ander had een zwart petje op. Zij hadden een witte plastic tas bij zich.



Getuigen gezocht

Heeft u meer informatie over deze overval die gebeurde omstreeks 17.30 uur? Mogelijk heeft u bruikbare camerabeelden uit de omgeving van de Hof van Delftlaan in Delft? Deel uw tips via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Wilt u liever anoniem uw melding doorgeven? Dat kan via 0800-7000.