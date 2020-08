Arrestatie gestolen auto

De politie zag vrijdagmiddag twee inzittenden in een personenauto over de A4 richting Bergen op Zoom rijden. Een agent wist dat de kentekenplaten als gestolen gesignaleerd stonden. Ze waren begin augustus in Made gestolen. De inzittenden, een 32-jarige man en een 18-jarige man, werden aangehouden. De woonplaats van de verdachten zijn vooralsnog onbekend. Het voertuig waarin ze reden was begin augustus 2020 in Roosendaal gestolen. Ze zitten vast voor nader onderzoek.