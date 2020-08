Arrestatie woninginbraak

Een omstander informeerde de politie omdat er in een woning aan de Zandstraat werd ingebroken. Een man klom namelijk over de schutting en brak vermoedelijk een deur open. Niet veel later vluchtte de man een doodlopend pad in. De inmiddels gearriveerde politie kon hem aanhouden. Vermoedelijk is de buit in de woning achtergebleven. Er stond een televisie in de hal.