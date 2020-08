Getuigen gezocht van straatroof

Het slachtoffer, woonplaats is niet bekend, is vrijdagavond 14 augustus rond 20u20 op de Moriondijk geslagen en beroofd van haar portemonnee nadat ze had gepind. Ze raakte licht gewond en heeft bij een familielid die in de omgeving woont de politie gebeld. Ze deed aangifte. Er zijn weinig aanknopingspunten en daarom zoekt de politie getuigen van het incident.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van deze gewelddadige diefstal. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-213359.