Getuigen gezocht van mishandeling Spoordijk

De politie is een onderzoek gestart en heeft nog geen verdachten kunnen aanhouden. Het team is daarom op zoek naar getuigen. Was u op vrijdagavond 14 augustus tussen 19:30 uur en 20:00 uur in de omgeving van de Spoordijk en heeft u informatie? Is u misschien iets opgevallen of was u mogelijk getuige van de mishandeling, dan komen wij graag met u in contact. Belt u dan met 0900 8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem; 0800 7000