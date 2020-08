Man agressief tijdens aanhouding en gooit strijkplank richting politiemensen

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap. Dreigt er direct gevaar? Bel altijd 112! Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl lees je meer over het herkennen van signalen en met wie je in gesprek kunt gaan.