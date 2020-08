Melding graffiti leidt tot gestolen bromfiets

De politie ontving rond 12u een melding dat op de Hofstraat een monument vernield zou worden. Nader onderzoek wees uit dat een jongen achter het monument onderdelen van een bromfiets overspoot met rode verf. Een putdeksel werd daardoor besmeurd. Er is aangifte gedaan van vernieling van de putdeksel en de verdachte is daarvoor aangehouden. Gezien zijn leeftijd mag hij niet op een bromfiets rijden en na controle hoorde het kenteken niet bij de bromfiets. Onderzoek wees uit dat de tweewieler gestolen was. De verdachte wordt niet verdacht van deze diefstal. Hij had de bromfiets gekocht. Controleer altijd of een voertuig gestolen kan zijn.