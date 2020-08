Politie zoekt getuigen steekincident Deurne

Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Helmond, verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag 15 augustus 2020 rond 01.25 uur een horecagelegenheid aan de Helmondseweg in Deurne. Hij fietste vervolgens door het Haageind in Deurne waar een groep jongeren buiten stond. Tijdens het passeren van de groep ontstond er een woordenwisseling tussen de groep jongeren en het slachtoffer. Uit het niets kwam er een persoon uit de groep naar voren en stak het slachtoffer meerdere malen.

Het slachtoffer wist te ontkomen en fietste met de opgelopen verwondingen snel weg. Op de Milhezerweg in Deurne rond 01.35 uur wist het slachtoffer de hulp van anderen in te roepen die de hulpdiensten meteen hebben gealarmeerd. Het letsel valt naar het nu laat aanzien gelukkig mee. Dit had zomaar ook heel anders kunnen aflopen vandaar wij u hulp willen vragen om dit steekincident op te lossen.

Helpt u ons mee?

Wij zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over de feiten en omstandigheden van dit steekincident. De vrijdagavond is een stapavond en in combinatie met de warme zomerweer moeten mensen iets hebben gezien. Weet u meer? Hebt u wellicht camerabeelden? Dan horen wij graag van u via onderstaand tipformulier.

Bellen dan ook op 0900-8844. Meldt u liever anoniem dan kunt u Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000 (M.)