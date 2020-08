Getuigen gezocht van vechtpartij met twee gewonden

Rond 02.30 uur kregen de hulpdiensten melding van de vechtpartij, waarbij twee personen raakten daarbij gewond. Een van hen is ernstig hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de aanleiding van het conflict.

Heeft u iets gezien van deze vechtpartij? Of heeft wellicht foto of video’s gemaakt van dit voorval? Deel dit dan met de politie via 0900 – 88 44 of stelt de beelden beschikbaar voor het onderzoek via onderstaande digitale tipformulier. Liever anoniem uw informatie delen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem onder telefoonnummer 0800-7000.