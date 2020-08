Drie verdachten aangehouden na dodelijk geweldsincident

De politie trof de man zwaargewond aan en is direct begonnen met reanimeren. Ook het traumateam kwam ter plaatse. De hulp mocht helaas niet meer baten. De man uit Groningen is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Korte tijd later hield de politie, in de directe omgeving van het incident, drie verdachten uit Groningen aan. Zij zijn overgebracht naar een bureau en worden verhoord.

Heeft u informatie?

Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Het plaats delict is ruim afgezet en forensisch rechercheurs doen onderzoek naar sporen. Ook zijn wij in gesprek met verschillende getuigen.

Heeft u informatie die van belang kan zijn? Of heeft u bijvoorbeeld camerabeelden waar mogelijk iets op te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.