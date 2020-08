Auto te water in De Lier: persoon overleden

Rond 03.00 uur raakte het voertuig, met daarin twee inzittenden, door nog onbekende oorzaak in het water. Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig, maar konden de 43-jarige man niet meer redden. De andere inzittende wist zelfstandig naar de kant te komen en is later voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die rond 03.00 uur iets gezien of gehoord hebben op de Burgemeester van der Goeslaan. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844.